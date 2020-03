La Lliga de Tercera Divisió es paralitza pel coronavirus

Futbol

Josep Cadalso

11.03.2020 | 13:53

La Federació Espanyola de Futbol ha decidit suspendre totes les competicions estatals no professionals per un plaç de dues setmanes, degut a la crisis del coronavirus. Això afecta directament la Tercera Divisió, on militen Terrassa FC i San Cristóbal. Per tant, els partits d'aquest cap de setmana contra Santfeliuenc i Peralada, respectivament, quedaran ajornats. També afectarà, en clau egarenca, a la Divisió d'Honor juvenil, en qué participa el Jabac, i la Primera Divisió femenina, amb la participació del Terrassa FC.

A més, la Federació Espanyola recomana a les federacions territorials la suspensió de totes les competicions de futbol i futbol sala. Això paralitzarà, si la Federació Catalana aprova la mesura, tot el futbol i futbol sala territorial i formatiu.

Inicialment estava previst que els partits de les competicions estatals es juguessin a porta tancada, però aquest dimecres la Federació Espanyola ha ampliat les mesures de control. Molts clubs s'havien mostrat partidaris d'ajornar les properes jornades, entenent que la manca de públic suposava un inconvenient majúscul.