Futbol. Quarta Catalana

El Jabac li va passar pel damunt al Can Trias "B"

11.03.2020 | 04:00

Un Can Trias "B" que no coneix encara la victòria va veure com li passava pel damunt el Jabac, que es va imposar per un claríssim resultat de 10 gols a 0 al municipal de Can Jofresa. Els locals es troben a 4 punts del lideratge. jabac, 10 Martínez, Llargués, Pérez, Bismaar, Moral, Morales, Borrego,...