La Federació Espanyola suspén les lligues nacionals el proper cap de setmana

Hockey

11.03.2020 | 18:17

Finalment no hi haurà competició el proper cap de setmana en les lligues estatals de hockey: Divisió d'Honor femenina, Divisió d'Honor "B" masculina i Primera Divisió femenina. Així ho ha decidit la Federació Espanyola de Hocke després que aquest migdia fes públic un protocol d'actuació per aplicar el proper cap de setmana. Inicialment aquestes competicions s'havien de disputar a porta tancada. Cal recordar que la Federació Catalana també ha suspés totes les seves competicions en totes les categories.