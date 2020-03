Voleibol. Segona Catalana masculina

11.03.2020 | 04:00

En la fase d'ascens a Primera Catalana, el conjunt del CV Terrassa va perdre per 3 sets a 0 a la pista del Panteres Grogues. Els terrassencs van caure en el primer set per 25 punts a 20. Al segon van ser derrotats per un avantatge més ampli, de 25 a 15, mentre que al tercer van ser derrotats per només tres punts (25-22). Després d'aquest resultat, el conjunt egarenc és cinquè.