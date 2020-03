Clara derrotaper al CV Terrassa

Voleibol. Tercera Catalana femenina

11.03.2020 | 04:00

En partit corresponent a la fase de permanència a Tercera Catalana, el Club Voleibol Terrassa, que ocupa la darrera posició, va caure derrotat per un marcador de 0 gols a 3 davant del Vilafranca, que és el segon classificat. Les egarenques van forçar un primer set força ajustat, però el van perdre per 23 punts a 25. En el segon, les vilafranquines es van imposar per un resultat de 17 a 25, mentre que en el tercer i definitiu set, el marcador va ser un ajustat 23 a 25. Tot i que va merèixer més per la seva capacitat de joc, el conjunt femení del CV Terrassa va haver-se de conformar amb una altra derrota en aquesta fase de permanència.