Futbol. Quarta Catalana

El Can Boada venç a l'EF Bonaire i li treu tres punts a la taula

11.03.2020 | 04:00

Can Boada i Escola Futbol Bonaire, empatats a tretze punts, es van enfrontar dissabte en un duel que es va emportar el conjunt que entrena Manuel Molina per 2 a 1. Abdelilah Belhaj va desfer l'empat a un i va anotar el gol del triomf al minut 79 de partit. Can boada, 2 Peláez, El Aichouni, Melloul, El Ghazouani, Amador, Sahrane,...