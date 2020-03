Ajornada la propera jornada de la Champions League de waterpolo

Waterpolo. La crisis del Coronavirus

11.03.2020 | 12:35

La Lliga Europea de Natació (LEN) ha decidit aplaçar la propera jornada de la Champions League de waterpolo masculina, competició en la que participa el CN Terrassa. Aquesta jornada està prevista per al 10 d'abril i el conjunt egarenc s'havia d'enfrontar a Zagreb amb el Havk Mladost. La mesura s'inscriu en el paquet d'accions que s'estan realitzant en diferents països per controlar l'expansió del coronavirus. De moment, la LEN no s'ha pronunciat en relació a la seu de la fase final del campionat, que s'ha de fer a la ciutat italiana de Recco.