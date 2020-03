Bàsquet. Tercera Catalana femenina

S'escapa la victòria en un últim quart dolent

10.03.2020 | 04:00

Dura derrota del Matadepera en la seva visita a Sant Cugat. En un partit marcat per la màxima igualtat, les locals va haver d'esperar fins als últims deu minuts per endur-se la victòria. En aquest tram de partit, el Matadepera va cometre un seguit d'errors que el van condemnar a una derrota que fa mal, però que no ha...