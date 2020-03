La jugadora de waterpolo Paula Leitón Alberto Tallón La jugadora de waterpolo Paula Leitón

Paula Leitón, Millor Esportista de Terrassa 2019

"El meu somni ara es penjar-me l'or en els Jocs Olímpics"

Josep Cadalso

10.03.2020 | 04:00

Paula Leitón va ser coronada divendres com a millor esportista de Terrassa. És la segona vegada que obté aquest premi, concedit per Diari de Terrassa i l'Ajuntament. El seu any va ser per emmarcar: campiona de Lliga, Copa i Supercopa amb el CN Sabadell, i subcampiona del món amb la selecció espanyola absoluta....