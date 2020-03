Una lluita de 5 jornades per a ser segons

10.03.2020 | 04:00

Queden només sis jornades per acabar la fase regular de la Lliga, però al CN Terrassa li queden només 5 partits per disputar. Els de Cobacho són tercers amb 34 punts i han allunyat a 30 un CN Sabadell que amenaçava amb prendre'ls la tercera plaça, la darrera que dóna accés a la Champions. L'objectiu de l'equip és, però, acabar segon, com la temporada passada, i estalviar-se una ronda prèvia. Per aconseguir-ho haurà de classificar-se per davant d'un Barcelona amb qui està empatat a 34 punts, tot i que els de Toni Esteller tenen un partit menys i l'"average" particular guanyat. Dissabte a les dues, el Natació rebrà al líder, un Barceloneta que li treu 4 punts. Els barcelonins rebran el cuer, un Tenerife Echeyde que ha sumat un sol punt. Terrassa i Barcelona s'han d'enfrontar a Barceloneta, CN Mataró i Real Canoe. A banda d'aquests duels, la resta del calendari sembla més propici per als terrassencs, que juguen, això sí, amb el hàndicap de tenir un partit més. Mentre al Terrassa li quedarà visitar dos equips de la zona baixa, Catalunya i Navarra, en les dues darreres jornades, els cenebistes hauran de jugar abans amb Sabadell i Mediterrani.