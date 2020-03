Les competicions de futbol territorial i formatiu poden quedar suspeses

Poliesportiu

Josep Cadalso

10.03.2020 | 16:37

La Federació Espanyola de Futbol ha emès avui un comunicat públic en relació a les mesures que s'aplicaran de forma immediata en les competicions oficials a causa del coronavirus. A més de resoldre que les competicions d'àmbit estatal i internacional es disputaran a porta tancada, també recomana a les federacions territorials la suspensió de tots els partits de futbol en categories territorials i formatives fins que les autoritats considerin que resulta viable. En tot cas, deixa en mans de les federacions territorials la decisió final.

La Federació Espanyola ha convocat per demà la comissió delegada de l'asssamblea per fixar les mesures definitives. La proposta que ha d'aprovar aquest organisme fa referència a que totes les competicions d'àmbit estatal, tant de categoria absoluta com juvenil, es disputin a porta tancada fins a nova ordre. Això farà que els partits de Tercera Divisió d'aquest cap de setmana entre el Terrassa i el Santfeliuenc i el San Cristóbal i el Peralada es juguin sense públic. La mesura també afectarà a la Divisió d'Honor juvenil, en que milita el Jabac, i la Primera Nacional femenina, amb la participació del Terrassa FC.