Clàudia Parera (dreta), defensada per Carlota Petchamé. Nebridi Aróztegui Clàudia Parera (dreta), defensada per Carlota Petchamé.

Hockey. Divisió d'Honor femenina

L'Atlètic Terrassa es va veure superat pel Júnior

Redacció

10.03.2020 | 04:00

No va poder treure res positiu l'Atlètic Terrassa de la visita al camp Josep Marquès d'un Júnior al que havia derrotat per 0 a 1 a la primera volta. El conjunt que prepara Jordi Flo es va veure clarament superat per les noies que prepara el també terrassenc Marcel Malgosa. Les de Can Salas van saber aguantar el domini...