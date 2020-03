Tino Mendoza, a l'esquerra, controlant una pilota davant l'oposició de Martí. Marc Elvira / CP San Cristóbal Tino Mendoza, a l'esquerra, controlant una pilota davant l'oposició de Martí.

"Hauríem d'haver fet un altre partit"

10.03.2020 | 04:00

90 minuts de màxima intensitat i entrega no van ser suficients perquè el San Cristóbal marxés de Les Comes amb alguna mena de recompensa. Contra un rival molt necessitat i en un terreny de joc que no s'adapta a les característiques del seu equip, Oliver Ballabriga, tècnic egarenc, no va amagar que,...