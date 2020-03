Futbol. Divsió d'Honor Juvenil

Un gol al minut 89 deixa el Jabac sense premi

10.03.2020 | 04:00

El Jabac va veure com se li escapava un punt important als últims minuts de partit. Contra un dels rivals directes, l'Atletico Villacarlos, el Jàbac va signar un bon partit, igualtat i on les ocasions no van ser del tot protagonistes. Quan tot feia pensar que el partit acabaria amb empat al marcador, Triay al minut 89 va donar un...