Bàsquet. Segona Catalana masculina

El Fraga sentència amb últim quart sensacional

10.03.2020 | 04:00

L'Sferic va veure com se li escapava el partit contra el Peña Fragatina als últims deu minuts. Fins a aquell moment, els de la Sagrada Família van signar un gran partit, però no va ser suficient per poder lluitar per la victòria. Al tram final, els visitants es van quedar sense energia, i el Fraga ho va...