Esport terrassenc a porta tancada pel coronavirus

Poliesportiu

Josep Cadalso

10.03.2020 | 13:24

L'esport terrassenc patirà les consequencies de les mesures que el govern espanyol adoptarà aquest dimarts en relació amb la celebració dels esdeveniments esportius a porta tancada. Molts clubs de la ciutat, els que militen en categories nacionals, ja siguin o no professionals, hauran de celebrar les seves competicions sense la presència de públic, a l'espera del que vagin decidint les respectives federacions. En tot cas, el Consejo Superior de Deportes ja ha informat les respectives federacions que una de les mesures del govern serà la celebració de totes les competicions esportives, de caràcter nacional i internacional, a porta tancada. No està definit el temps d'aplicació d'aquesta mesura.

Quant a l'esport terrassenc, són diferents els escenaris a tenir en compte. En primer lloc, el referit a les lligues de hockey. La Federació Espanyola està a l'espera d'una consulta al Consejo Superior de Deportes per prendre les mesures pertinents. Cal recordar que aquesta setmana ja s'han ajornat els partits que la selecció espanyola masculina havia de jugar contra Austràlia a València corresponent a la Pro League per la decisió dels australians de no viatjar a Europa. La Lliga de Divisió d'Honor, ter tant, no tenia jornada aquest cap de setmana. Però si la Divisió d'Honor "B", la Divisió d'Honor femenina i la Primera Nacional femenina, competicions que es poden veure afectades per la resolució governamental. La Federació Espanyola considera que el cas del hockey, on no es paga entrada per presenciar els partits, no és de fàcil control d'accés i es manté a l'espera de consultes.

Quant al waterpolo, la mesura afectarà el partit CN Terrassa - Barceloneta aquest cap de setmana de la lliga masculina. La femenina no té jornada aquest cap de setmana però es veurà afectada posteriorment. I en futbol, Terrassa i San Cristóbal hauran de jugar els seus partits a porta tancada si no hi ha canvis sobre els plans previstos. Els dos equips locals juguen als seus camps, el Terrassa contra el Santfeliuenc i el San Cristóbal amb el Peralada. Previsiblement, també seran a porta tancada el Jabac - Lleida de la Divisio d'Honor juvenil i l'Europa - Terrassa de la Primera Divisió femenina.

A Terrassa també està previst aquest cap de setmana la celebració de la Copa d'Espanya de BMX, un esdeveniment que, en principi, també es veuria afectat per les mesures del govern sobre les competicions esportives.