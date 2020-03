Bàsquet. Primera Catalana femenina

El CN Terrassa derrota el Sabadell i segueix invite a casa

10.03.2020 | 04:00

El CN Terrassa segueix amb pas ferm per intentar lluitar per la primera posició. A més, les de Jordi Sociats segueixen intractables quan juguen al Pla del Bon Aire. Després de 10 partits jugats a casa, el Natació els ha guanyat tots, sent totalment inexpugnable el seu feu. Això, es tradueix en una temporada...