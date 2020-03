Bàsquet. Segona Catalana femenina

El Can Parellada es queda a prop de guanyar

10.03.2020 | 04:00

No queda una altra opció que seguir lluitant. El Can Parellada es va tornar a topar amb l'infortuni, amb els minuts decisiu girats en contra i no va poder sumar una victòria molt important. Les finals s'acaben i el Can Parellada té la necessitat de guanyar, una cosa que es nota als finals de partit en forma d'ansietat per...