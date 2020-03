Bàsquet. Tercera Catalana masculina

El Can Parellada cau contra un rival directe

10.03.2020 | 04:00

El Can Parellada va veure com se li escapava una oportunitat d'or de les seves mans. Els egarencs són penúltims classificats i el QBasket és l'equip que marca la permanència, quedant ara a dues victòries i el 'basket-average'. Això, a falta de sis partits, complicat molt les coses a un Can Parellada que...