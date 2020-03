El Can Parellada cau golejat a casa

Futbol. Tercera Catalana

10.03.2020 | 04:00

En un partit d'autèntica bogeria, el Can Parellada no va poder treure res positiu contra un gran Can Fatjó.

CAN PARELLADA CD, 3

Ángel, Gallardo (Óscar Contreras, m. 52), Arnau Salvador (Carlos López, m. 52), Ángel (Joel Hita, m. 90), Marc Hita, Víctor García, Pol Malgosa, Dumont (Pape Sidy Samb, m. 59), Dani Sánchez (Roc Piñol, m. 77), Marc Almirall i Sergi Montes.

OLÍMPIC CAN FATJÓ CE, 7

Estepa, Alcover (Joan Creus, m. 77), Ortega, Juanma Fernánez, Suárez, Escobar (Ruiz, m. 59), Vives, Albert Sánchez, Dani Delgado (Cortez, m. 85), Retuerto (Bryan Murillo, m. 59) i Óscar Molina (Roger, m. 77).

Àrbitre. Jose María Fernández Osuna.

Gols. Dani Sánchez i Almirall.