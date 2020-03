El Terrassa es deixa dos punts a Sants

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

08.03.2020 | 15:58

El Terrassa FC ha empatat a un gol aquest diumenge al camp del Sants, marcador que deixa els egarencs a sis punts del lideratge. Un gol de Sergi Navarro al minut 89 ha impedit el triomf egarenc.

El primer temps ha estat una lluita constant entre dos equips sacrificats en la faceta fisica, amb poc control del joc i molt futbol directe. El Terrassa, avui amb Arranz i Poves en punta, s'ha adaptat a un partit poc convencional en el que ha generat poques ocasions. Un bon xut de Lucas per sobre de la porteria local i una falta que no ha pogut rematar Pelegrín han estat les seves millors ocasions. El Sants ha generat la millor acció en una rematada d'Aleix per sobre de la porteria.

A la segona part Molist ha anat variant el dibuix, donant entrada Genís i Jaume. Malgrat les primeres ocasions dels locals, Àlex Fernàndez ha estat a prop del gol en un xut des de la frontal. Fins que ha arribat el gol de Jaume al minut 68 que ha avançat els egarencs. El Sants s'ha quedat amb un jugador menys per expulsió de Mulero en el minut 88, però en el 89 Sergi Navarro ha fet l'empat.