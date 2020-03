El jugador del Club Egara Pol Gispert, intentant tallar una acció ofensiva de Xavi Lleonart. Alberto Tallón El jugador del Club Egara Pol Gispert, intentant tallar una acció ofensiva de Xavi Lleonart.

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Torna la final de la Lliga

Jordi Guillem

07.03.2020 | 04:00

Només queden sis setmanes per tancar la Lliga regular i els equips terrassencs intenten situar-se el millor possible per tal d'arribar en la millor posició possible al tram decisiu de la temporada. El partit més atractiu d'aquesta tretzena jornada es disputarà demà a dos quarts d'una del migdia al Pla del Bon...