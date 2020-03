Pelegrín, que torna després de la sanció, en el partit de la primera volta. Nebridi Aróztegui Pelegrín, que torna després de la sanció, en el partit de la primera volta.

Futbol. Tercera Diviisó

El Terrassa vol mullar al camp del cuer

Josep Cadalso

07.03.2020 | 04:00

El Terrassa FC disposa demà (12.15 del migdia) d'una magnífica oportunitat per sumar tres punts que el mantinguin en la lluita per les primeres posicions del campionat. Els egarencs visiten el camp d'un Sants que ocupa la darrera posició de la taula classificatòria i que ja juga finals per intentar evitar una de les...