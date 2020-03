El San Cristóbal deixa viu l'Igualada

Futbol. Tercera Divisió

Joan Fitó

07.03.2020 | 20:01

Derrota del San Cristóbal per 1 a 0 en la seva visita a Les Comes contra un rival directe com l'Igualada en un partit que ha decidit un solitari gol d'Òscar, el millor local, al minut 77. El conjunt de Ca n'Anglada ha deixat passar una bona oportunitat per despenjar els de l'Anoia.

Els parroquials han disposat de les millors ocasions al tram inicial, però no han estat encertats a l'hora de rematar. La pilota parada ha estat una de les principals armes de l'equip d'Oliver Ballabriga. Mario Cantí, al minut 12, ha avisat als locals amb un bon remat després d'un corner. Pocs minuts després, els egarencs han disposat de l'ocasió més clara. Cristian, de cap, i també en un corner, s'ha elevat per sobre de tothom, i ha enviat la pilota al pal. Al rebuig posterior, Zárate ho ha intentat, però la defensa ha esvaït el perill just quan la pilota entrava.

A partir d'aquí els locals han agafat el pes del partit, disposant de diverses ocasions clares que la defensa local les ha deixat totes en un no res. La més perillosa, al minut 69, quan Martí ha encarat l'u contra u a Dani, però el porter parroquial ha aguantat molt bé, deixant en res l'intent local.

Ha estat al tram final quan els locals han buscat el gol de la victòria amb insistència i l'han trobat al minut 77 quan Òscar ha aprofitat una centrada per la banda esquerra per engaltar un xut ras, col·locat i des de la frontal que s'ha colat fregant el pal esquerre de Dani.

Amb aquesta derrota, els egarencs es queden amb 31 punts després de 27 partits, encara amb 6 punts de marge respecte a l'Iguadala, penúltim classificat i rival d'avui.