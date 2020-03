El Pueblo Nuevo 2002 venç l'Escola Pia i se situa com a líder

Futbol. Quarta Catalana

07.03.2020 | 04:00

El camp municipal de Poble Nou va acollir els divuit minuts que estaven pendents del partit de la diseetena jornada del grup tretzè de la Quarta Catalana entre el Pueblo Nuevo 2002 i l'Escola Pia de Terrassa. En el moment de la suspensió, els amfitrions manaven per 2 a 1. A la represa, Samuel Rueda va anotar el 3 a 1 definitiu quan faltaven deu minuts per al final. Gràcies a aquests tres punts, el Pueblo Nuevo 2002 ha passat de la tercera a la primera posició. Quan falten deu jornades per tancar la Lliga, els de Poble Nou són líders amb els mateixos 48 punts que el segon, un Les Fonts a qui tenen guanyat tant el "goal average" general com el particular.