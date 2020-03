La Índia acollirà el Mundial masculí i Sudàfrica el femení

Hockey. Sub-21

07.03.2020 | 04:00

La Federació Internacional de Hockey ha confirmat les seus que acolliran els Mundials sub-21 que se celebraran l'any vinent. La competició masculina se celebrarà a l'Índia, mentre que la femenina serà a Sudàfrica, concretament a la ciutat de Potchefstroom. Serà la primera vegada a la història que el continent africà aculli una competició com aquesta. Les dues seleccions espanyoles es van classificar per als seus respectius Mundials a l'Europeu de València de l'any passat, on el combinat femení es va penjar la medalla d'or.