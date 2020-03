Austràlia no viatjarà a València per evitar contagis pel coronavirus

La selecció australiana no jugarà davant d'Espanya a València per por al coronavirus.

Hockey. Pro League

Jordi Guillem

07.03.2020 | 23:04

La selecció australiana de hockey no jugarà el proper cap de setmana els dos partits de l'FIH Pro League que l'havien d'enfrontar a la selecció espanyola els dies 14 i 15 d'aquest mes de març a València. La Federació Internacional de Hockey ha comunicat que ni els equips masculins ni els femenins d'Austràlia viatjaran a Europa. El motiu és el possible perill de contagi pel coronavirus. Fred Soyez, seleccionador espanyol, ha conegut aquest dissabte a la tarda la confirmació oficial de la noticia. Els partits han quedat suspesos i la selecció, amb dotze terrassencs a la llista de vint internacionals, no viatjarà dimarts cap a la capital valenciana. El seleccionador ha confirmat que la concentració es mantindrà, potser no a València, encara que sigui només per desenvolupar entrenaments. La Pro League es veu seriosament afectada per la decisió dels "aussies". A l'abril, Espanya hauria de viatjar a Bèlgica i la Gran Bretanya abans de tancar el torneig rebent l'Índia a València en uns partits que dificilment es podran disputar.

Aquesta és la primera suspenció d'un esdeveniment esportiu que afecta a esportistes terrassencs. A la Pro League femenina, la selecció femenina fa ja setmanes que ha deixat de jugar.