Tres victòries del CN Terrassa en la tercera jornada del campionat català

Frontennis

06.03.2020 | 04:00

El Club Natació Terrassa va sumar tres victòries en la tercera jornada del Campionat de Catalunya de Frontennis de Pilota Lenta. En Segona Categoria, Biel Vaghi i Albert Vaghi van guanyar de forma contundent per 2 sets a 0 a l'Independents Bac de Roda. Així mateix, en Tercera Categoria, Sergio Jiménez i Cesc Mateu van derrotar la parella del CF Cerdanyola en un matx molt disputat. Per últim, en Quarta Categoria, Javier Alcón i Albert Domínguez van desfer-se del CF Abrera per 2 a 1. Menys sort va tenir la parella de Tercera Categoria formada per Víctor González i Aleix Garcia, que va caure per 2 sets a 0 davant el CF Igualada. També van perdre el seu partit Jesús Muñoz i Nil Serradell contra l'altra parella del CF Igualada. Finalment, en Quarta Categoria, Xavi Santander i Jan Santander van ser superats per la parella de l'AF Roquetes (2-0), mentre que Nil Gómez i Alberto Martínez no van poder amb la parella d'Independents Bac de Roda (2-0).