Premi especial per a Xavi Hernández

06.03.2020 | 04:00

L'exfutbolista terrassenc Xavi Hernández rebrà un premi especial en la gala d'aquest vespre al Teatre Principal. L'organització del certamen distingirà, d'aquesta manera, la dilatada i exitosa carrera professional del futbolista més important que ha donat la ciutat de Terrassa en el transcurs de tota la seva història, que ha estat guardonat quatre vegades com a millor esportista de Terrassa, els anys 2005, 2009, 2010 i 2011. Xavi va penjar les botes el 28 de maig de l'any passat i ha començat ja la seva nova trajectòria com a entrenador a l'equip de l'Al Sadd de Qatar. Aquest premi especial s'atorga en comptadíssimes ocasions i sempre a esportistes d'especial rellevància. Xavi, que el passat 25 de gener va fer els 40 anys, ho ha guanyat tot com a futbolista. Amb la selecció espanyola es va proclamar campió del Món l'any 2010 a Sud-àfrica i va aconseguir també dues Eurocopes, els anys 2008 i 2012. Un dels millors migcampistes de la història del futbol va vestir la samarreta del FC Barcelona entre 1998 i 2015, guanyant, entre d'altres, 8 Lligues, 4 Champions i 3 Copes del Rei.