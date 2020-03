La Penya Ciclista Ègara vol reactivar la seva activitat

Ciclisme

06.03.2020 | 04:00

La Penya Ciclista Ègara té la intenció de posar en marxa properament i rellançar la seva activitat tant pel que fa a la vessant esportiva com social i convivencial. L'entitat va néixer fa gairebé seixanta anys com a conseqüència de la fusió de dues antigues i llegendàries colles ciclistes de la ciutat de Terrassa, les penyes Salas i Morenito.

Una bona colla d'antics ciclistes de la Penya Ciclista Ègara es van retrobar fa uns dies al Restaurant Ca la Quima amb la voluntat de tornar-se a connectar amb l'entitat. La intenció dels organitzadors de la trobada és que aquesta primera reinserció de ciclistes al grup suposi una revifalla de les activitats que venia desenvolupant en els darrers anys la penya terrassenca.

Trobada d'antics ciclistes

L''entitat local va desenvolupar un paper molt important en l'àmbit del ciclisme i del cicloturisme, tant en l'aspecte participatiu com organitzatiu.

Tot i que l'activitat esportiva de l'entitat havia experimentat un lleuger retrocés en els darrers anys, l'actual equip directiu de la Penya Ciclista Ègara no ha caigut mai en el desmai ni la desesperança i ha continuat treballant per mantenir viva l'entitat. Ara, aquest grup d'antics components s'hi han apropat de nou amb la intenció que la PC Ègara revifi i torni a organitzar trobades esportives de tota mena per als seus socis i la ciutadania en general.