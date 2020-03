El japonès Akito ja pot debutar amb el Terrassa FC

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

06.03.2020 | 12:52

El futbolista japonès Akito Mukai ja disposa de la fitxa federativa per jugar amb el Terrassa FC al campionat de Tercera Divisió. Akito va arribar al club egarenc a finals de gener, però encara no havia pogut jugar cap partit oficial, ja que no disposava de la llicència oficial. La seva única aparició va ser al partit amistós jugat al camp del Castellar.

El tècnic, Xevi Molist, ja el podria convocar aquest diumenge contra el Sants, malgrat que sembla poc probable que entri ja a la llista. Akito va arribar al Terrassa provinent del Visel Kobe. També havia jugat al Japó als equips del FC Imabari i FC Mio Biwako Siga.