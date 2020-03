El Teatre Principal acull avui a les 6.45 de la tarda la gala d'entrega de premis als millors. Nebridi Aróztegui El Teatre Principal acull avui a les 6.45 de la tarda la gala d'entrega de premis als millors.

Guardons. Esportista 2019

La gran nit de l'esport egarenc

Jordi Guillem

06.03.2020 | 04:00

Ha arribat el gran dia per a l'esport terrassenc. Les 650 localitats del Teatre Principal s'ompliran avui a partir de tres quarts de set del vespre per assistir a la Nit de l'Esportista de Terrassa, on es premiaran els catorze millors jugadors, tècnics, directius, clubs i patrocinadors de l'any 2019. Un total de 73 candidatures opten als...