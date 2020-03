La gala de la Nit de l'Esportista 2019, en directe

Redacció

06.03.2020 | 18:49

Avui divendres, 6 de març, se celebra la Nit de l'Esportista 2019 - Trofeu Lluís Francino i Riera al Teatre Principal de Terrassa. Segueix aquí en directe la gala i coneix els guanyadors dels catorze guardons que s'entregaran.

Ha arribat el gran dia per a l'esport terrassenc. Les 650 localitats del Teatre Principal s'ompliran a les 18.45h per assistir a la Nit de l'Esportista de Terrassa, on es premiaran els catorze millors jugadors, tècnics, directius, clubs i patrocinadors de l'any 2019. Un total de 73 candidatures opten als 14 guardons que es lliuraran en el transcurs d'un acte que estarà presentat per la periodista Coral Andrés i que comptarà amb l'actuació de l'humorista gallec David Amor, que va ser, per cert, jugador professional d'handbol. Aquesta quaranta-cinquena edició de la Nit de l'Esportista l'organitzen Diari de Terrassa i l'Ajuntament de Terrassa.

Es reconeixeran els èxits i la dedicació de moltíssimes persones, però el moment més especial de la nit serà quan l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, lliuri el trofeu Lluís Francino i Riera al Millor Esportista de l'Any 2019. El jurat d'enguany l'integren Anna Cos, Marta Prat, Esther Termens, Òscar Pericas, Joan Gutiérrez, Josep Cadalso i Jordi Guillem. En un any amb gestes especialment remarcables, han hagut d'escollir els millors en cadascuna de les categories.