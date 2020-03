El Club de Campo recupera el lideratge a la Lliga

Hockey

06.03.2020 | 04:00

Després de la disputa del partit ajornat de la tretzena jornada de la Lliga de Divisió d'Honor masculina en què el Club de Campo es va imposar per un resultat d'1 gol a 0 al Complutense en el derbi madrileny, l'Atlètic Terrassa ha deixat de ser el líder de la Lliga de manera provisional. Ara ho és el Club de Campo, un equip que, curiosament, mai no ha guanyat la Lliga de hockey. El derbi madrileny va estar marcar per la igualtat i es va decidir gràcies a un solitari gol de Jose Basterra al minut 7 del tercer període. Gràcies a aquest triomf, els homes que prepara Pablo Usoz s'han situat en primera posició amb 26 punts, un per sobre d'Atlètic i Club Egara, que en tenen 25. La quarta posició és per a l'RC Polo de Barcelona amb 22 punts, mentre que el Complutense es manté cinquè amb 15 punts.