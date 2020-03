El CN Terrassa surt apallissat de la piscina de l'OSC Budapest (21-4)

El CN Terrassa s'ha vist penalitzat per l'esforç a la Copa del Rei.

Waterpolo. Champions League

03.03.2020 | 20:07

El CN Terrassa ha encaixat aquest dimarts una dolorosa derrota a la piscina de l'OSC Budapest, en partit de la fase de grups de la Champions League de waterpolo. Els egarencs han perdut per 21 a 4 en un partit dominat des del primer moment pels hongaresos, molt més forts en l'aspecte físic que un CN Terrassa esgotat per la seva participació en la Copa del Rei. Uns parcials de 5 a 0 en el primer quart i de 5-1 en el segon han deixat el partit sentenciat al descans amb un 10 a 1 que reflectia les diferències entre ambdós equips. El partit no ha canviat en els dos darrers quarts, que han conduït a una golejada indiscutible.