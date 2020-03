Tres punts d'or per al San Cristóbal

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

01.03.2020 | 13:47

Important victòria del San Cristóbal aquest diumenge al Camp Municipal de Ca n'Anglada, on s'ha imposat per 2 a 0 la Pobla de Mafumet, certificant la seva línia ascendent per allunyar-se de la zona de descens. Els locals han protagonitzat un molt bon partit, efectius en atac i esplèndids en defensa davant un equip de la zona alta del campionat.

El San Cristóbal ha arribat al descans amb un avantatge de 2 a 0, fruit d'un joc molt sòlid que ha dificultat el futbol del seu rival, quasi inexistent en atac. Els locals s'han avançat al minut 17, en una falta executada per Mario Domingo que Mario Canti ha rematat de cap al fons de la porteria. El segon gol s'ha produït al minut 38, en una altra falta que aquesta vegada Ruy Gama ha rematat de forma espectacular.

A la segona part, el San Cristóbal ha gestionat bé el ritme del partit, incomodant el futbol del seu rival que no ha tingut grans oportunitats per reduir la diferència en el marcador, a excepció d'una acció de Karim quasi al final.