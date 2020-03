Superdiumenge de waterpolo amb dues finals per al CN Terrassa

Waterpolo

01.03.2020 | 09:01

El CN Terrassa disputa aquest diumenge a la piscina de Can Llong de Sabadell les finals de la Copa del Rei i de la Reina de waterpolo en una jornada històrica per al club egarenc i per l'esport local. A les 12 del migdia es disputarà la final femenina entre el conjunt terrassenc i el CN Sabadell, dominador històric del waterpolo femení en els darrers temps però que aquesta temporada ha perdut potencial per la sortida d'algunes jugadores, El CN Terrassa, després de superar en quarts de final el Mataró, líder de la Lliga, i a les semifinals el Boadilla aspira a fer-se amb el primer títol de la seva història en una final de pronòstic igualat. Cal recordar que el CN Terrassa ja ha guanyat el Sabadell a la seva piscina en la Lliga fa poques setmanes. Aquesta és la tercera final de la Copa de la Reina que disputa el CN Terrassa.

Per la seva banda, l'equip masculí tindrà com a rival a la final de la Copa del Rei (2 de la tarda) el totpoderós Barceloneta. Els barcelonins han guanyat les set darreres Copes del Rei i surten com a favorits. A més, han tingut un trajecte còmode en el torneig, mentre que el CN Terrassa ha afrontat dues eliminatòries molt exigents contra Mataró i Sabadell. L'equip de Dídac Cobacho, en tot cas, no descarta la sorpresa en la seva cinquena presència en una final de Copa. Avalat per una trajectòria magnífica a la Champions League, el somni del títol està ben present.

Els dos partits es poden seguir en directe al canal Esport 3.