Manu Martín impedeix la victòria del Terrassa FC

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

01.03.2020 | 18:59

Un gol de Lucas Viña en el minut 89 ha donat un punt al Terrassa FC contra el Cerdanyola aquest diumenge en el Camp Olímpic. El partit ha finalitzat amb empat a un i significa el segon empat seguit a casa. El Cerdanyola ha jugat amb un home menys quasi tota la segona part.

Malgrat que el Terrassa ha començat el partit amb poc ritme, poc a poc s'ha anat fent amb el domini. Kilian ha generat les millors ocasions de gol i Coro també ha posat a prova Manu Martín. L'actuació arbitral ha estat polèmica ja que el Terrassa ha demanat una segona targeta groga pel porter visitant en aturar una pilota amb la mà fora de l'àrea i un clar penal sobre Jaume en el minut 34.

La segona part no ha pogut començar millor, ja que el visitant Uri Escabrós ha estat expulsat al minut 49. El Cerdanyola, amb un futbolista menys, he generat dues ocasions a càrrec de Nils. Però el Terrassa ha intensificat el domini. Manu Martín ha estat decisiu aturant dues accions de Kilian i una de Jaume. Fins que al minut 79, Dani Martí ha fet el 0 a 1 en rematar de cap un servei de cantonada de Pau López. Quan el partit estava a punt de finalitzar, Lucas Viña ha fet el gol de l'empat. I en el 94, el mateix Lucas Viña ha pogut fer el gol de la victòria però el seu xut dins l'àrea ha estat rebutjat de forma espectacular per Manu Martín.