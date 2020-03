La Federació Espanyola entrega les medalles a les noies del CN Terrassa en una bossa

Waterpolo. Copa del Rei i de la Reina

Jordi Guillem

01.03.2020 | 18:11

La falta de tacte i consideració de la Federació Espanyola vers els equips del CN Terrassa que aquezt diumenge s'han proclamat subcampions de Copa ha estat manifesta. La Federació, que ha tingut temps per fer tota mena d'homenatges durant la jornada, no ha pensat a entregar les medalles de plata al CN Terrassa com és habitual. S'han lliurat en una bossa de plàstic. Aquest fet ha indignat la delegació del CN Terrassa.

En solidaritat, els nois del CN Terrassa ni han pujat al podi a recollir les seves medalles. De fet, ni tan sols han estat cridats per megafonia. El president del club, Jordi Martín, s'ha apropat a la banqueta i ha lliurat el trofeu de subcampions al segon entrenador, Edu Vera. Alguns waterpolistes del Terrassa han amagat amb abandonar la cerimònia de lliurament del trofeu al Barceloneta.

El tècnic Dídac Cobacho ha marxat, indignat, de la piscina de Can Llong. A mitja tarda ha expressat el seu malestar a rravés de twitter en una piulada on carrega contra la Federació, a qui recrimina aquest desaire.