Els penals deixen el CN Terrassa sense el primer títol de la seva història

Waterpolo. Copa de la Reina

Jordi Guillem

01.03.2020 | 14:57

Mai no han estat tan a prop d'aixecar un títol. En la final disputada aquest diumenge a Sabadell, les noies del el CN Terrassa han empatat a cinc gols davant del gran favorit, el CN Sabadelll i han acabat caient per 3 a 4 als penals. Igual que als anys 2013 i 2018, les noies que prepara Xavi Pérez s'han proclamat subcampiones de la Copa de la Reina per darrere del CN Sabadell. El duel ha estat igualadíssim i amb poquíssims gols.

Les sabadellenques s'han anotat el primer parcial per 1 a 2, però les terrassenques han fet un 3 a 2 al segon quart que ha dut la final al descans amb 4 a 4. Només s'han vist dos gols més, tots ells en un tercer període que ha acabat amb el 5 a 5 definitiu. No hi ha hagut gols però sí moltíssims nervis en un darrer quart on en CN Terrassa ha desaprofitat diverses ocasions per endur-se el títol. La gran defensa de les egarenques i una superba Sandra Domene sota pals han deixat l'equip a un pas de la glòria, però la cruesa dels penals ha donat al CN Sabadell el seu dotzè títol en les darreres tretze finals.