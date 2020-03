El CN Terrassa perd la final masculina 12-6 amb el Barceloneta

Waterpolo. Copa del Rei

Jordi Guillem

01.03.2020 | 16:00

No ha pogut donar la sorpresa l'equip masculí del CN Terrassa, que igual que el femení s'ha hagut de conformar aquest diumenge a Sabadell amb el subcampionat. Els homes de Dídac Cobacho han perdut per 12 gols a 6 la seva cinquena final de la història. Igual que fa dos anys a Tenerife, s' han vist clarament superats pel conjunt mariner, que ha marcat en tot moment el ritme del partit.

El primer quart (6-3) ha començat a marcar la tònica del qye seria la final. Un dels millors Barceloneta dels últims anys ha signat un 2 a 0 al segon període, arribant al descans amb un clar 8 a 3 al seu favor. La resta ha sobrat. 3 a 2 al tercer quart i 1 a 1 al quart. Finalment, vuitena Copa del Rei consecutiva per als barcelonins, comandats per un excels Felipe Perrone que ha estat nomenat com a millor jugador de la final.