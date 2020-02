El CN Terrassa bat 10-8 el Sabadell i jugarà la seva cinquena final de Copa

Waterpolo. Copa del Rei

Jordi Guillem

29.02.2020 | 15:11

Serà la segona final en tres anys i la cinquena de la seva història. El CN Terrassa ha eliminat aquest dissabte el CN Sabadell per 10 gols a 8 i disputarà diumenge a les dues de la tarda la gran final de la Copa del Rei de waterpolo a la piscina sabadellenca de Can Llong. Els homes de Dídac Cobacho buscaran el primer títol de la seva història davant d'un Barceloneta que es va desfer per 17 a 8 del CN Sant Andreu a la primera semifinal.

Tot i anar sempre per davant al marcador, els terrassencs van haver de patir fins al darrer quart per vèncer un Sabadell que va veure dues vermelles molt aviat. Un immens Víctor Gutiérrez, que va fer 4 gols, i l'enorme actuació dels dos porters, Iñaki Aguilar i Edu Lorrio, van marcar la semifinal. Diumenge, els de Cobacho se citen amb la història davant d'un Barceloneta que els ha guanyat en les tres darreres finals de Copa.