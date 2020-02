El CN Terrassa apallissa per 17 a 9 el Boadilla i es cita amb el Sabadell a la final

Waterpolo. Copa de la Reina

Jordi Guillem

29.02.2020 | 20:16

S'han acomplert els pronòstics i el CN Terrassa jugarà diumenge la tercera final de la Copa de la Reina de la seva història després de les de 2013 i 2018. A Sabadell, les noies que prepara Xavi Pérez no van donar cap opció al voluntariós CDN Boadilla madrileny, al que van golejar per un incontestable marcador de 17 gols a 9. El CN Terrassa té els seus dos equips classificats per a les finals de diumenge.

El duel de semifinals només va ser igualat en un primer quart que va acabar amb un inesperat empat a 5. Al segon període, les terrassenques van trencar la semifinal per 6 a 1. L'escletxa es va ampliar amb el 5 a 2 del tercer quart fins al 16 a 8. Al darrer quart hi va haver minuts per a les waterpolistes menys habituals. Després de l'un a un, el partit va acabar amb 17 a 9. Menys de 18 hores després d'acabar el partit, el CN Terrassa s'enfrontarà a la final al CN Sabadell, que va golejar per 19 a 6 al CN Rubía la segona semifinal.