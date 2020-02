Nou terrassenques, a Santander amb la selecció espanyola femenina

Hockey

28.02.2020 | 04:00

La selecció espanyola femenina es concentrarà entre diumenge i el dimecres a Santander per seguir preparant els Jocs Olímpics de Tòquio. Nou de les 24 jugadores convocades per Adrian Lock són terrassenques. Es tracta de Berta Bonastre, Carola Salvatella i Maria Tost (Club Egara); Georgina Oliva, Marta Grau i Carlota Petxamé (Júnior de Sant Cugat); Júlia Pons i Júlia Strappato (CD Terrassa), i Marta Segú (RC Polo). Destaca l'absència de Clara Ycart, que es troba en la fase final de la seva recuperació. El Club de Campo madrileny és l'equip que més jugadores aporta a la selecció, concretament deu: Mari Ángeles Ruiz, Belén Iglesias, María López, Alicia Magaz, Candela Mejías, Bea Pérez, Laura Barrios, Carmen Cano, Begoña García i Alejandra Torres Quevedo. Les cins restants són Melani García i Xantal Giné (Polo); i Lola Riera, Lara Pampín i Lucía Jiménez (San Pablo Valdeluz). La selecció farà sessions dobles a l'Albericia, on jugarà dos partits amistosos, dilluns davant del Sardinero masculí i dimarts contra un combinat també masculí de l'RS Tenis, de la màxima categoria.