El CN Terrassa dóna la sorpresa i elimina el CN Mataró

Waterpolo. Copa de la Reina

Jordi Guillem

28.02.2020 | 15:42

Per segona vegada en sis dies, el CN Terrassa ha estat capaç de derrotar el CN Mataró, un equip que no havia perdut cap partit en tota la temporada en les competicions nacionals. El conjunt maresmenc era el gran favorit en el primer duel de quarts de final de la Copa de la Reina d'aquest divendres, però les terrassenques han tornat a signar un partit impecable tant en defensa com en atac i s'han imposat per 16 gols a 14. El seu rival en les semifinals de dissabte a les cinc de la tarda serà el CDN Boadilla, que es va imposar a la segona semifinal per 8 a 7 el CN Sant Feliu.

El primer quart ha estat el més desequilibrat dels quatre. El CN Mataró se l'ha anotat per 2 a 4, tot i que el darrer gol, obra de Clara Cambray ha entrat clarament amb el temps acabat. Les noies que prepara Xavi Pérez han sabut recuperar-se i han signat un parcial de 4 a 3 que ha portat el partit al descans amb un 6 a 7 que ho deixava tot obert. El CN Terrassa ha estat en tot moment dins del partit, però un mal final del tercer quart ha posat les maresmenques 10 a 12 per davant.

El darrer quart del partit ha estat providencial pel que fa a les egarenques, que han signat un extraordinari parcial de 6 a 2 al darrer període que els ha acabat donant la victòria de forma absolutament inqüestionable. Bea Ortiz i la joveníssima Martina Cardona han anotat quatre gols cadascuna, la meitat dels setze del seu equip. Sobre el paper, el Natació no hauria de fallar dissabte a semifinals, el que li obriria la porta a la tercera final de la seva història, possiblement davant d'un CN Sabadell a qui ja ha guanyat a la Lliga a Can Llong. El primer títol de la història del club sembla més a prop que mai.