El CN Terrassa elimina 13-12 el Mataró i es classifica per semifinals

El capità del CN Terrassa Bernat Sanahuja, defensat per Víctor Fernández.

El capità del CN Terrassa Bernat Sanahuja, defensat per Víctor Fernández. Alberto Tallón

Waterpolo. Copa del Rei

Josep Cadalso

27.02.2020 | 20:02

El CN Terrassa s'ha classificat aquest dijous per a les semifinals de la Copa del Rei de waterpolo després d'eliminar per la mínima (13-12) un CN Mataró que li ha posat les coses molt difícils. Alberto Barroso i Víctor Alegre han estat, amb quatre i tres gols respectivament, els màxims anotadors del partit. Els homes de Dídac Cobacho han fet un bon primer quart (4-2) i han arribat al descans guanyant per 8 a 5.

Al tercer període, els egarencs han intentat baixar-li revolucions al partit i el Mataró ho ha aprofitat per signar un parcial de 2 a 5 i empatar el partit a deu gols. En un darrer quart frenètic,el CN Terrassa ha sabut anar sempre per davant. Amb el 13 a 12 al marcador, els maresmencs han disposat d'una darrera possessió per a empatar, però la bona defensa egarenca ho ha impedit.

El CN Terrassa jugarà dissabte a les 13.30 la segona semifinal de la Copa del Rei davant del vencedor de l'eliminatòria entre els amfitrions del CN Sabadell i el CN Barcelona. La primera semifinal la disputaran Barceloneta i Sant Andreu. La final serà diumenge a les dues de la tarda.