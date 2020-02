El Barceloneta ha guanyat les set darreres edicions

27.02.2020 | 04:00

El domini aclaparador de l'Atlètic Barceloneta a les competicions domèstiques té un clar reflex en la Copa del Rei en els darrers anys. El conjunt del barri mariner s'ha adjudicat les set darreres edicions d'aquesta competició. I aquest any parteix, de nou, com el gran i únic favorit al títol. La temporada 2011-12 va ser la darrera en què un altre equip va alçar el títol de Copa, en aquella oportunitat el CN Sabadell. En aquell Sabadell campió jugava l'actual porter del CN Terrassa Iñaki Aguilar. La temporada anterior, va ser el CN Barcelona qui es va coronar campió de Copa i també militava a la seva plantilla l'actual porter del CN Terrassa. El Barceloneta és l'equip que més vegades ha guanyat la Copa del Rei, un total de 15 oportunitats. En el palmarès el segueix el CB Barcelona amb 8 campionats, mentre que el CN Catalunya en suma 6 i el CN Sabadell 3. Finalment, el Mediterrani s'ha proclamat campió en una ocasió. El Barceloneta va guanyar la seva primera Copa la temporada 99-00. De les vint edicions disputades a partir d'aquest primer títol, s'ha adjudicat la victòria en quinze edicions. El torneig es va anomenar Copa d'Espanya en les seves tres primeres edicions, per passar a ser Copa del Rei a partir de la temporada 89-90.