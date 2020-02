Atlètic i Polo s'enfronten aquest vespre a Can Salas en partit de Lliga

Hockey. Divisió d'Honor masculina

27.02.2020 | 04:00

Les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa a Can Salas acolliran aquest vespre un dels partits de major interès de la Lliga masculina de Divisió d'Honor entre Atlètic Terrassa i Polo. El partit començarà a tres quarts de nou del vespre i enfrontarà el tercer i el quart classificat, empatats a punts en aquests moments a la classificació. En el conjunt local són baixa Dani Malgosa i Sam Cortés. El Polo, per la seva banda, perd fins a final de temporada Guillem Fotuño, que estarà quatre mesos de baixa per un trencament de la messeta tibial. Un quart d'hora abans, el Club Egara jugarà al Pla del Bon Aire contra el FC Barcelona. L'equip local compta amb les baixes per sanció de Josep Romeu i Pau Quemada i per lesió de Miki Espí, que estarà unes sis setmanes de baixa per un problema al genoll. Els del Pla del Bon Aire són els actuals líders del campionat i el seu rival ocupa la vuitena posició.