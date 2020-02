La major golejada fora de casa d'aquesta temporada

26.02.2020 | 04:00

La victòria aconseguida pel Terrassa FC al camp del Figueres s'ha convertit en una de les més àmplies de la temporada pel que fa al conjunt egarenc. Fora de casa no havia guanyat cap partit per aquesta diferència des de la temporada passada, en què va fer el mateix resultat de 0 a 3 en els camps de Castelldefels i Granollers. En l'exercici actual, el conjunt de Xevi Molist no havia signat cap triomf tan contundent en cap dels seus desplaçaments. I ha igualat les victòries amb més diferència en el còmput global. El Terrassa havia sumat dues victòries com a local per tres gols de diferència. Ho va fer contra l'Igualada, a qui va derrotar per 4 a 1, i en el derbi local amb el San Cristóbal, a qui va guanyar per 3 a 0. El Terrassa suma ara set desplaçaments seguits sense perdre i ja és el tercer equip amb més punts fora del seu camp. Per altra banda, el Terrassa FC jugarà avui un partit amistós al camp del Castellar, equip de Tercera Catalana. L'enfrontament començarà a les 9 de la nit i permetrà Molist fer algunes proves.