El CV Terrassa cau a Arenys de Mar

Voleibol.

26.02.2020 | 04:00

Derrota contundent del CV Terrassa a la pista del CV Arenys, equip que ocupa el primer lloc del grup d'ascens a Primera Catalana masculina. Els egarencs van caure per 3 a 0 en el primer partit en que no sumen cap punt. El rendiment del CV Terrassa va estar per sota de l'esperat en els dos primers sets, que es van resoldre amb uns clars parcials de 25-6 i 25-13. El tercer set va ser més equilibrat, però la reacció egarenca va arribar massa tard. En aquest cas, el set es va resoldre per 25 a 18.